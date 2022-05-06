Россия объявила о задержании в Херсоне «радикала», который собирался устроить теракт 9 мая

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Следственный комитет России сообщил о задержании в украинском Херсоне мужчины, который, как утверждается, готовился совершить теракт «во время праздничных мероприятий в честь Дня Победы» 9 мая.

По данным Минобороны России, военнослужащие обнаружили в квартире города Херсона лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Также выявлена документация и специальная литература, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил. <…> Задержанный подтвердил причастность к изготовлению коктейлей Молотова и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны.

В украинских источниках информацию об этом задержании «Медузе» оперативно найти не удалось. 6 мая представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что в Херсонской области российские силовики «удерживают и пытают в подвалах» около 500 человек.

Херсонская область была захвачена российскими военными в начале войны против Украины. В Херсоне регулярно проходят проукраинские акции, однако, согласно многочисленным сообщениям, Россия намерена тем или иным способом объявить об отделении области от Украины и, возможно, ее присоединении к России.

Одним из наиболее часто упоминаемых сценариев является проведение в Херсонской области референдума об образовании «Херсонской народной республики» по аналогии с ДНР и ЛНР. О таких планах РФ заявляли власти Украины; это подтверждают и источники «Медузы», близкие к администрации президента РФ. Владимир Зеленский говорил, что в случае проведения в украинских регионах каких-либо «референдумов» Украина выйдет из мирных переговоров с Россией.

В конце апреля российские государственные СМИ объявили о формировании в Херсонской области «новых администраций». 6 мая председатель генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время посещения Херсонской области заявил, что «Россия здесь навсегда».

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