Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о назначении посла в Российской Федерации.
Послом назначена депутат Народного совета ДНР Ольга Макеева.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также назначил посла в РФ. Им стал его советник Родион Мирошник, который ранее участвовал в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.
Россия признала ДНР и ЛНР, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области Украины, независимыми государствами 22 февраля. Через два дня российские войска вторглись в Украину — в том числе под предлогом «защиты» жителей Донбасса.
«Освобождение» ДНР и ЛНР власти РФ называли одной из целей военной операции в Украине (в том числе главной). Последние несколько недель идет так называемая битва за Донбасс, в ходе которой Россия намерена взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, однако существенных успехов за это время российские войска не добились.
Южная Осетия и Абхазия, которых Россия считает независимыми государствами, также имеют свои посольства в Москве. Международное сообщество считает подконтрольные им территории частью Грузии.