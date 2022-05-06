Главы ДНР и ЛНР назначили послов в России

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин подписал указ о назначении посла в Российской Федерации.

Послом назначена депутат Народного совета ДНР Ольга Макеева.

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник также назначил посла в РФ. Им стал его советник Родион Мирошник, который ранее участвовал в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Россия признала ДНР и ЛНР, которые частично контролируют Донецкую и Луганскую области Украины, независимыми государствами 22 февраля. Через два дня российские войска вторглись в Украину — в том числе под предлогом «защиты» жителей Донбасса.

«Освобождение» ДНР и ЛНР власти РФ называли одной из целей военной операции в Украине (в том числе главной). Последние несколько недель идет так называемая битва за Донбасс, в ходе которой Россия намерена взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, однако существенных успехов за это время российские войска не добились.

Южная Осетия и Абхазия, которых Россия считает независимыми государствами, также имеют свои посольства в Москве. считает подконтрольные им территории частью Грузии.

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