Великобритания лишила Московскую биржу статуса «признанной»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Великобритания отозвала у Московской биржи статус «признанной», сообщается на сайте британского правительства.
Такое решение, пояснили в британском Минфине, означает, что инвесторы не смогут пользоваться налоговыми выгодами в будущем, если они будут торговать на бирже. При этом подчеркивается, что уже существующие инвестиции будут защищены.
О намерении отозвать у Мосбиржи статус «признанной биржи» британский власти заявляли в середине апреля, указывая, что такой шаг продемонстрирует, что «нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию».
28 февраля Банк России ввел в отношении иностранных инвесторов, запретив брокерам продавать на Московской бирже активы по поручению нерезидентов. Британское Управление по налоговым и таможенным сборам тогда заявило, что Мосбиржа «больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами, ожидаемыми от признанной биржи», писало РБК.