Великобритания лишила Московскую биржу статуса «признанной»

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Великобритания отозвала у Московской биржи статус «признанной», сообщается на сайте британского правительства.

Такое решение, пояснили в британском Минфине, означает, что инвесторы не смогут пользоваться налоговыми выгодами в будущем, если они будут торговать на бирже. При этом подчеркивается, что уже существующие инвестиции будут защищены.

О намерении отозвать у Мосбиржи статус «признанной биржи» британский власти заявляли в середине апреля, указывая, что такой шаг продемонстрирует, что «нет никаких оснований для новых инвестиций в Россию».

28 февраля Банк России ввел в отношении иностранных инвесторов, запретив брокерам продавать на Московской бирже активы по поручению нерезидентов. Британское Управление по налоговым и таможенным сборам тогда заявило, что Мосбиржа «больше не работает в соответствии с обычными коммерческими стандартами, ожидаемыми от признанной биржи», писало РБК.

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