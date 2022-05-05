В Казахстане 5 июня пройдет референдум по поправкам к Конституции. Из нее могут убрать норму о статусе Назарбаева

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении референдума по внесению поправок в конституцию страны 5 июня. Об этом он сообщил в видеообращении.

Конституционная реформа нацелена «на комплексную трансформацию всей государственной модели», отметил Токаев. В частности, по его словам, поправки призваны закрепить переход Казахстана от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом.

Как отмечает «Интерфакс», Токаев распорядился вынести на референдум проект закона «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан» со следующей формулировкой вопроса: «Принимаете ли вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан, изложенные в проекте Закона Республики Казахстан „О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан“?». При этом сам указ о проведении референдума, а также проект закона с изменениями опубликуют в СМИ 6 мая.

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Токаев объявил о проведении референдума по поправкам к Конституции Казахстана в апреле. Изменения коснутся более 30 статей основного закона страны. Среди прочего, ожидается, что из Конституции могут исключить нормы о полномочиях и статусе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Действовавший до последнего времени закон о референдуме запрещает выносить на голосование вопрос о статусе первого президента. Однако парламент Казахстана за два дня рассмотрел и одобрил поправки, которые исключают эту норму. 5 мая их подписал Токаев.

В январе 2022 года в Казахстане произошли масштабные беспорядки, начавшиеся с протестов против повышения цен на газ. Для их подавления Токаев, в частности, пригласил вооруженные силы стран ОДКБ. На фоне беспорядков первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был смещен с поста главы Совбеза, многие его родственники лишились руководящих должностей.

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