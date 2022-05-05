Российские производители алкоголя не смогли поставить продукцию в магазины из-за DDoS-атаки сторонников Украины

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Производители и дистрибуторы алкоголя в первых числах мая не смогли отгрузить свою продукцию клиентам из-за масштабного сбоя в работе Единой государственной автоматизированной информсистемы учета алкоголя ( ). Об этом сообщили «Ведомости», ссылаясь на слова участников рынка.

Атаки на ЕГАИС начались 2 мая, утверждает один из собеседников. В компании Ladoga с этим столкнулись 3 мая, в виноторговой компании Fort — 4 мая. При этом российский производитель крепких алкогольных напитков Beluga Group, по словам источника издания, не заметил никаких проблем.

Из-за масштабного сбоя заводы не могли принять цистерны со спиртом, а клиенты — магазины и дистрибуторы — получить готовую продукцию, которая уже к ним доставлена, заявил «Ведомостям» сотрудник неназванной компании — производителя крепкого алкоголя.

Около 11 утра 4 мая ЕГАИС сообщила участникам рынка о прекращении атак. Компания Fort испытывала трудности еще пять часов, а ее поставки торговым сетям и ресторанам были сорваны, сообщил исполнительный директор компании Александр Липилин.

«Ведомости» отмечают, что, вероятно, ЕГАИС подверглась DDoS-атаке. О причастности к сбою заявляла «команда энтузиастов кибербезопасности» Disbalanser, поддерживающая Украину. Объявления с призывом атаковать серверы системы также публиковала «IT-армия Украины».

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