Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер. Она станет первой темнокожей и первой представительницей ЛГБТ на этом посту

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Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Карин Жан-Пьер, сообщается на сайте администрации президента США.

«[Первая леди] Джилл [Байден] и я знаем и уважаем Карин долгое время, и она будет сильным голосом, говорящим от меня и от этой администрации», — сказано в сообщении от имени президента США Джо Байдена.

Карин Жан-Пьер

Жан-Пьер сменит на посту пресс-секретаря Дженнифер Псаки, которая уйдет из Белого дома 13 мая. По неофициальным данным, Псаки, проработавшая пресс-секретарем Белого дома около полутора лет, перейдет на работу на телеканал MSNBC, где будет вести свое шоу.

Сейчас Жан-Пьер работает первым заместителем Псаки. Раньше она отвечала за связи с общественностью в правозащитной организации MoveOn, была политическим аналитиком на NBC и MSNBC и участвовала в избирательных кампаниях Джо Байдена и Барака Обамы.

Жан-Пьер — уроженка французского острова Мартиника, выросшая в Нью-Йорке. Она станет первым темнокожим человеком, а также первой представительницей ЛГБТ-сообщества на посту пресс-секретаря Белого дома, заявила Псаки.

«Представительство имеет значение, и она даст голос многим, но также заставит многих мечтать о том, что действительно возможно», — отметила действующий пресс-секретарь Белого дома.

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