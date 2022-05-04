В Белгороде убрали памятник пожилой женщине с флагом СССР, ставшей символом поддержки «спецоперации» в Украине. Его поставили накануне

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Власти Белгорода убрали только что установленный памятник пожилой женщине с флагом СССР. Об этом сообщил мэр города Антон Иванов.

Памятник был установлен напротив кинотеатра «Победа» в центре города 3 мая. Практически сразу, по словам мэра, он начал подвергаться актам вандализма.

Дошло до попыток вскарабкаться на скульптуру. Убрали. <…> Морализаторством заниматься не буду, я думаю, большинство и так все понимает.

Мэр сообщил, что новое место для памятника выберут таким образом, чтобы у жителей не было «возможности контактировать» с ним.

Женщина, которой установлен памятник — жительница Харьковской области, героиня видеоролика, который стал вирусным в начале апреля. В видео она выходит из дома с флагом СССР встречать украинских военных, перепутав их с солдатами российской армии. Военные топчут флаг, из-за чего женщина отказывается взять у них еду.

Образ женщины с флагом активно используют пропаганда и россияне, поддерживающие «спецоперацию» в Украине. Во многих российских городах появляются плакаты и граффити с женщиной.

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