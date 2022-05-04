Парламент Беларуси принял закон о смертной казни за покушение на совершение теракта. Дела по этой статье возбуждают против оппозиционеров
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Совет республики Национального собрания Беларуси одобрил законопроект, позволяющий приговаривать к смертной казни за покушение на совершение терактов при определенных отягчающих обстоятельствах.
Нижняя палата парламента приняла законопроект 27 апреля. После одобрения Советом республики документ должен подписать президент Беларуси.
В действующей редакции Уголовного кодекса Беларуси сказано, что смертная казнь не может быть назначена «за приготовление к преступлению и покушение на преступление». В новой редакции будут перечислены четыре статьи УК, которые станут исключением из этого принципа, в том числе часть 3 статьи 289 «Акт терроризма».
Уголовные дела по этой статье в Беларуси возбуждены против ряда оппозиционных деятелей. В частности, дело о подготовке теракта было возбуждено против кандидата на выборах президента Светланы Тихановской.
По статье 289 возбуждены дела и против подозреваемых в повреждении белорусской железнодорожной инфраструктуры, используемой для передвижения российских войск в ходе войны против Украины.