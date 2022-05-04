Московские власти обязали ночные клубы подключиться к городской системе видеонаблюдения

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Мэрия Москвы обязала часть ночных клубов подключить их камеры к городской системе видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, доступ к которой имеют правоохранительные органы. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники из числа управляющих развлекательными заведениями.

Согласно методичке для владельцев заведений, оказавшейся в распоряжении газеты, разрешение устанавливаемых камер должно быть не менее 720p, скорость передачи данных — 1-4 Мбит/с, частота кадров — от 15 до 25 кадров в секунду.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что формально владельцы заведений, скорее всего, пойдут навстречу мэрии, однако ночные клубы заинтересованы в приватности посетителей и ради ее обеспечения могут саботировать проект: например, камеры могут просто установить в слишком темных помещениях.

В Москве, по данным мэрии, работают 213 тысяч камер наблюдения. В прошлом году Москва вошла в топ-30 мегаполисов по числу камер на квадратный километр.

Осенью 2021 года подключиться к городской системе видеонаблюдения обязали московские торговые центры. Тогда это требование обосновывали борьбой с нарушениями масочного режима во время пандемии коронавируса.

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