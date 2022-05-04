КНДР запустила ракету в сторону Японии

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КНДР запустила ракету в направлении Японского моря. Об этом пишет «Ренхап».

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 470 километров, а максимальная высота ее полета составила 780 километров.

Что именно это был за снаряд, официально не сообщалось — в КНДР пока не комментировали испытания. По оценкам Южной Кореи, это могла быть межконтинентальная баллистическая ракета или баллистическая ракета средней дальности.

В последние месяцы КНДР активизировала ракетные испытания — новый пуск стал уже четырнадцатым с начала года.

Последние запуски были 16 апреля — тогда в КНДР заявляли, что успешно испытали «новое тактическое управляемое оружие». По данным военных Южной Кореи, это были новые ракеты, созданные по образцу российского комплекса «Искандер».

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