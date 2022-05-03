В Москве появились плакаты «Мы против нацизма, а они нет» с цитатами Астрид Линдгрен и Ингмара Бергмана. Премьер-министр Швеции назвала их «совершенно неприемлемыми»

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В Москве на остановках появились плакаты «Мы против нацизма, а они нет» с цитатами знаменитых граждан Швеции. Фотографии двух таких плакатов опубликовал в твиттере исследователь из Университета обороны Швеции Оскар Йонссон. Один из них вывешен на остановке около здания посольства Швеции в Москве.

Слово «мы» на постерах, созданных по заказу общественной организации «Наша победа», раскрашено в цвета флага России, а «они» — в цвета флага Швеции. На первом плакате изображены портреты писательницы Астрид Линдгрен, режиссера Ингмара Бергмана и основателя ИКЕА Ингвара Кампрада, на другом — король Швеции Густав V. Под портретами приводятся высказывания этих людей о нацизме.

Как отмечает издание The Local, цитаты знаменитостей сильно отредактированы или выдернуты из контекста.

Так, на плакате приведена цитата из дневника Астрид Линдгрен в июне 1940 года, когда она высказывала опасения о возможном вторжении России в Швецию: «Лучше я буду всю оставшуюся жизнь кричать „Хайль Гитлер!“, чем иметь здесь, в Швеции, русских». При этом писательница была убежденной противницей нацизма. Бергман и Кампрад в юности были подвержены нацистской идеологии, но затем выступали против нее.

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Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон назвала кампанию «совершенно неприемлемой».

МИД Швеции заявил, что не станет вступать в публичную полемику с российской организацией, разместившей плакаты. «В России клевета о „нацизме“ неоднократно использовалась против стран и отдельных лиц, критически относящихся к действиям России», — заявили в министерстве.

По данным СМИ, после начала войны в Украине Финляндия и Швеция, придерживающиеся нейтрального статуса, решили подать заявки на вступление в НАТО.

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