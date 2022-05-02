Заказчик строительства АЭС в Финляндии разорвал контракт с «Росатомом» из-за войны в Украине

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Финская компания Fennovoima объявила о расторжении контракта с «Росатомом» на строительство АЭС «Ханхикиви-1». В заявлении компании причиной такого решения названы «значительные задержки» и неспособность компании «РАОС Проект» — структуры «Росатома» — завершить строительство. В пресс-релизе также говорится о дополнительных рисках для реализации проекта, созданных войной в Украине, купировать которые «РАОС Проект» не в состоянии.

Сотрудничество между Fennovoima и «Росатомом» прекращается немедленно.

В руководстве Fennovoima признали, что решение, чреватое, в том числе, сокращением рабочих мест (86% занятых — сотрудники финских компаний) и нарушением цепочек поставок, далось нелегко. Генеральный директор Fennovoima Йоахим Шпехт пообещал поддержку сотрудникам компании и сообщил о планах сохранения стройплощадки.

В «Росатоме» заявили, что не понимают причин, побудивших финских партнеров пойти на этот шаг. Согласно заявлению госкорпорации, «проект прогрессирует, налажена командная работа заказчика и подрядчика», подрядчик добросовестно выполняет свои обязательства. «Росатом» оставляет за собой право «отстаивать интересы в соответствии с контрактами и действующим законодательством».

Fennovoima отмечала возможные риски, связанные с военными действиями в Украине, уже в первый день войны, 24 февраля. Тогда в компании пообещали «пристально следить за развитием событий».

В конце марта министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявлял о невозможности выдачи лицензии на строительство «Ханкикиви-1» в сложившейся ситуации.

Контракт на строительство «АЭС Ханхикиви-1» в районе города Пюхяйоки, на берегу Ботнического залива, был подписан в 2013 году. Общий объем инвестиций в проект должен был составить 6,5-7 миллиардов евро. Одновременно был заключен десятилетний контракт с российским поставщиком ядерного топлива «ТВЭЛ» стоимостью 450 миллионов евро. На конец прошлого года на площадке «Ханкикиви-1» были построены ряд гидротехнических сооружений и административных зданий.

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