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Музыкант Эд Ширан и украинская поп-рок-группа «Антитiла» выпустили ремикс на песню «2step» с последнего альбома британского исполнителя. Клип на песню опубликован в ютьюб-канале украинского коллектива.

Ed Sheeran — 2step ft Antytila [Official Video] АНТИТІЛА

«Предложение от команды Эда записать совместную песню — это еще одно проявление поддержки от народа Великобритании и беспрецедентный поступок, который гарантированно создаст мощный импульс», — рассказал солист группы «Антитiла» Тарас Тополя.

По его словам, участники группы служат в территориальной обороне Украины, поэтому им было сложно написать украинский текст и записывать вокал, а их студия «находилась в оккупации». Группа записала трек благодаря своему другу и аранжировщику Максиму Сиволапу.

«В украинском тексте к песне Эда Ширана „2Step“ я решил рассказать свою историю о том, как для моей семьи началась война, — говорит Тарас Тополя. — И это не только моя история, это история миллионов украинцев, чьи семьи были разделены ужасными бомбежками и войной — иногда и навсегда». Жена музыканта в первый день российского вторжения уехала из Украины и сейчас находится в США вместе с тремя детьми пары.

«Огромное спасибо за то, что вы сделали. Я в восторге», — написал Эд Ширан в сторис в инстаграме.

Съемки клипа проходили в Киеве и Ирпене, а также в Харьковской области, где музыканты украинской группы находились в составе батальона территориальной обороны.

Все средства, вырученные от монетизации видео в YouTube, передадут в фонд Music Saves UA, проект Всеукраинской ассоциации музыкальных событий по сбору средств для немедленной гуманитарной помощи в Украине.

Песня «2step» вышла в октябре 2021 года в пятом студийном альбоме Эда Ширана. 22 апреля 2022 года Ширан выпустил клип с ремиксом на «2step», в записи которого участвовал американский рэпер Lil Baby. Съемки клипа Ширана проходили в Украине до начала российского вторжения.

Тарас Тополя и другие участники группы «Антитiла» входят в состав 130-го батальона территориальной обороны Украины. Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова рассказывала о их работе в репортаже из Киева, вышедшем в середине марта.

Репортаж «Медузы»

Они уже идут Три недели войны навсегда изменили Киев и киевлян. Прямо сейчас город готовится к осаде. Репортаж спецкора «Медузы» Лилии Яппаровой

Репортаж «Медузы»

Они уже идут Три недели войны навсегда изменили Киев и киевлян. Прямо сейчас город готовится к осаде. Репортаж спецкора «Медузы» Лилии Яппаровой

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