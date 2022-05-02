Три человека погибли при пожаре на пороховом заводе в Перми. Там изготавливают заряды к «Градам» и «Смерчам»

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Обновление. По последним данным, в результате пожара погибли три человека. Как сообщает РИА Новости, одна из пострадавших умерла в больнице.

На Пермском пороховом заводе вечером 1 мая произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую инспекцию по труду.

В инспекции рассказали, что на заводе произошло «возгорание продукции». Один работник погиб на месте, двое были госпитализированы, один из пострадавших умер в больнице.

«Комсомольская правда» сообщает, что погибли две женщины. Газета приводит рассказ сотрудницы предприятия: «Здание просто взлетело на воздух, у нас там мешки с порохом всю жизнь лежат. Здания сейчас просто нет. Света даже выбежать не смогла, а девчонки выбежали, но они все обожжены. У Ольги 100% ожогов тела, ее даже не довезли до больницы, а Ульяна жива, у нее 99% ожогов тела».

Пермский пороховой завод, как сообщается на его сайте, — одно из крупнейших российских предприятий оборонного комплекса. Там изготавливают, в частности, заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам ПВО и танковым выстрелам, порох для стрелкового оружия.