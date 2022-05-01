«ОВД-Инфо»: в России 1 мая задержали более 30 человек

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В России 1 мая были задержаны по крайней мере 32 человека, сообщает . По семь человек были задержаны в Санкт-Петербурге и в Москве, по шесть — в Новосибирске и Челябинске.

Среди задержанных в Петербурге — Анна Анисимова, которая приковала себя к ограде напротив телевизора с изображением Владимира Соловьева и надписью Z TV.

В Москве был задержан Алексей Кононов, который вышел с плакатом с огромной буквой П. «В последнее время в нашей стране очень популяризируются латинские буквы. Хотел напомнить о существовании наших родных славянских букв. И выбрал самую актуальную, как по мне, на данный момент», — цитировало его «ОВД-Инфо».

Несколько человек были задержаны с платами с вариациями на лозунг «Мир, труд, май».

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