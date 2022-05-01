Генеральный директор «Красной поляны» погиб в горах Сочи

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В горах Сочи в возрасте 37 лет погиб генеральный директор «Красной поляны» Андрей Круковский, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курортного комплекса.

Валентин Егоршин / ТАСС

«Андрей Алексеевич Круковский любил горы и нашел покой в них», — сказал представитель пресс-службы, добавив, что команда курорта выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

Подробности происшедшего в пресс-службе раскрывать не стали. Источники «Интерфакса», в свою очередь, рассказали, что Круковский сорвался со скалы во время горного спуска в районе крепости Пслух. Гендиректора «Красной поляны» доставили в больницу, где утром 1 мая он умер от полученных травм.

Андрей Круковский окончил с отличием Московский институт экономики политики и права и Лондонскую бизнес-школу. В «Красной поляне» он работал с 2015 года, пост генерального директора занимал с 2019 года. На сайте «Красной поляны» сообщается, что Круковский занимался альпинизмом, в частности, совершал восхождения на Килиманджаро и Эльбрус.

«Красная поляна» — один из самых известных российских горнолыжных курортов. В 2014 году входила в так называемый олимпийский кластер Зимних игр в Сочи.