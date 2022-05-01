FT: власти Китая обсуждают защиту зарубежных активов от санкций США

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Китайские регуляторы на экстренном совещании с представителями банков обсудили способы защиты зарубежных активов КНР от возможных санкций США, аналогичных тем, которые были введены против России. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на источники, осведомленные о ходе совещания.

По данным собеседников издания, в совещании, состоявшемся 22 апреля, участвовали представители ЦБ и Минфина Китая, а также всех крупных местных и международных банков, работающих на территории страны.

На совещании, по словам источников. не обсуждались какие-либо конкретные сценарии, при которых в отношении Китая могут быть введены санкции, но власти КНР опасаются, что ограничительные меры могут применит «в случае регионального военного конфликта или другого кризиса».

Одним из поводов для введения санкций, пишет FT, может быть нападение Китая на Тайвань. В этом случае, заявил один из собеседников издания, «разъединение мировой и западной экономик будет гораздо более болезненным, так как экономическое влияние Китая затрагивает весь мир».

Китайская экономика, заявил один из источников издания, не готова к заморозке активов зарубежом или отключению банков от SWIFT, как поступили в случае с Россией. «Никто на совещании не смог придумать хорошего решения этой проблемы», — сказал он. В частности, предлагалось увеличить долю валютной выручки, которую экспортеры должны продавать на внутреннем рынке, а также урезать 50-тысячную квоту для выезда граждан КНР за рубеж.

При этом участники встречи выразили сомнение в том, что США вообще решатся применить санкции в отношении Китая, учитывая размер экономики КНР и тесные связи с Соединенными Штатами.

В США, напоминает FT, хранятся золотовалютные резервы Китай на 1,5 триллиона долларов. У России в странах, которые ввели санкции из-за вторжения в Украину, находились золотовалютные резервы на общую сумму около 300 миллиардов долларов.

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