Директор Новосибирского городского открытого колледжа заступился за студентов, на которых составили протоколы за участие в антивоенных акциях и «фейки об армии»

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Директор Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов сообщил в фейсбуке, что в его учебное заведение пришло письмо от МВД с доносами на студентов и требованиями провести «воспитательную работу». На пост Чернышова, опубликованный 28 апреля, 1 мая обратила внимание «Тайга.инфо».

«В письмах — постановления судов о привлечении их к административной ответственности. За дискредитацию вооруженных сил и за участие в несанкционированном митинге — все в начале марта. Всего 4 человека. Впрочем, мы и без них все это знали — нам родители почти в прямом эфире писали, как их дети сидят в автозаках», — написал Чернышов.

«Просят провести воспитательную работу, повысить уровень патриотизма и впредь не допускать их незаконных действий. Требуют, знаете ли, невозможного. Потому что когда активные и умные молодые люди выходят на улицу с гуманистическими лозунгами, а в ответ на это те, кто по идее должен защищать их от преступников, сажает их в автозак, — то тут можно сколько угодно воспитывать патриотизм», — считает директор Новосибирского городского открытого колледжа.

Чернышов подчеркнул, что его учебное заведение никак не будет преследовать студентов, но «в 95 процентах случаев подобные письма в колледжи и вузы заканчиваются всеми карами небесными, вплоть до отчисления». В связи с этим он предлагает составить список тех, кого «отчислили по беспределу», чтобы, «когда все это закончится, они имели приоритетное право на восстановление».

И главное. Дорогие родители, будьте на стороне своих детей. Статьи приходят и уходят, а дети остаются. И они конечно будут лучше, чем мы. И точно лучше, чем те, кто их сейчас наказывает.

Сергей Чернышов в 2021 году в фейсбуке раскритиковал предложение Российского военно-исторического общества переименовать одну из площадей в Новосибирске в честь Александра Невского. Он, в частности, написал, что Александр Невский сотрудничал с татаро-монгольскими завоевателями, и сравнил его с коллаборационистом Андреем Власовым, который в годы Великой Отечественной войны перешел на сторону нацистской Германии. В отношении Чернышова, как сообщалось, проводилась проверка, не подпадает ли пост под статьи об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ) и реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). Чернышова вызывали в СК, но дело возбуждать не стали.

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