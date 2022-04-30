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Полиция Киевской области утверждает, что в Бучанском районе нашли новое захоронение мирных жителей, которые, предположительно, погибли во время российской оккупации.

В полиции рассказали, что 29 апреля в лесу у села Мироцкое (9 километров от Бучи) нашли тела трех мужчин. В МВД Украины называют захоронение «массовым», но до конца неясно, как много людей там похоронили. Полиция опубликовала видео, снятое в этом месте.

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В полиции считают, что перед смертью людей избивали и пытали. Руки у них были связаны, на глазах — повязки, у некоторых во рту находился кляп. У погибших обнаружили огнестрельные ранения разных частей тела. «Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо», — утверждает начальник областной полиции Андрей Небитов.

Всего на территории Киевской области, по данным полиции, следователи обнаружили тела 1202 мирных граждан, которых, как утверждается, убили российские военные.

В условиях войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют представители конфликтующих сторон.

После начала российского вторжения в Украину Буча и другие города Киевской области оказались под контролем российских войск. После того, как войска РФ ушли из региона, в городах стали находить тела убитых мирных жителей. В Буче, по данным городских властей на ,23 апреля, обнаружили тела 412 человек, но это не окончательные сведения. Украина обвинила в убийствах российских солдат. Россия причастность к массовым убийствам отрицала.

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