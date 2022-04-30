В Петербурге убрали инсталляцию Zamestim, составленную из первых букв названий иностранных брендов. После того, как ее попытались сломать

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Полиция Петербурга задержала четырех человек после того, как в центре города повредили инсталляцию Zamestim, составленную из первых букв названий иностранных компаний, которые приостановили или прекратили работу в России.

Надпись Zamestim появилась на Малой Конюшенной улице на пересечении с Невским проспектом утром 27 апреля. Уже 29 апреля надпись пропала с улицы. В администрации Центрального района Петербурга сказали РИА Новости, что не знают, кто демонтировал объект.

Инсталляция Zamestim до демонтажа Александр Демьянчук / ТАСС

Как сообщает «Фонтанка», ночью 29 апреля сотрудники центра «Э» сообщили в ГУ МВД по Петербургу, что инсталляция сломана — повреждена буква S. Патрульные задержали на месте происшествия двух мужчин и двух женщин в возрасте от 21 до 29 лет.

Действия подозреваемых попали на запись с камеры наблюдения, установленной на фасаде одного из домов на Малой Конюшенной улице. Судя по видео, которое опубликовал «Mash на Мойке», один из мужчин пнул по букве «S», после чего та упала.

В отношении задержанных составили административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, сообщает «Фонтанка». По данным издания, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Предположительно, автор Zamestim — политтехнолог Артур Омаров, который был одним из комиссаров движения «Наши», а сейчас состоит в прокремлевском движении «Сеть». Он не комментировал демонтаж конструкции.

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В комитете по градостроительству и архитектуре Петербурга ранее сообщили, что инсталляцию Zamestim установили без согласования с городскими властями. В ведомстве отметили, что размещение таких объектов возможно только после согласования с комитетом.

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