Суд в Санкт-Петербурге обязал соратницу Навального выплатить полиции четыре миллиона рублей за переработку на акциях протеста

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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга полностью удовлетворил иск полиции города с требованием взыскать с бывшего координатора местного Ирины Фатьяновой почти четыре миллиона рублей.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в иске заявляло, что из-за митингов в поддержку Навального в январе 2021 года 1391 сотруднику пришлось выйти на работу сверхурочно. Фатьянова стала ответчицей по иску, так как, по версии полиции, являлась организатором акций.

Точная сумма иска, взыскание которой было удовлетворено судом, составила 3 975 960 рублей 83 копейки. Она сложилась из стоимости 1462 рабочих дней полицейских.

Сторона Фатьяновой пообещала обжаловать решение суда.

Фатьянова с конца 2021 года находится за пределами России. Она покинула страну, опасаясь уголовного преследования.

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