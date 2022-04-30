Bloomberg: в новый пакет санкций ЕС может войти запрет на покупку российской нефти

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Евросоюз планирует включить обязательство о полном отказе от российской нефти в шестой пакет санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что запрет на покупку начнет действовать в конце года, а до этого ограничения будут вводиться постепенно.

Помимо этого, по данным агентства, в рамках нового пакета санкций от SWIFT будут отключены еще несколько российских банков, в том числе «Сбер». ЕС также может ограничить работу облачных сервисов и покупку недвижимости россиянами.

Шестой пакет санкций может быть согласован уже на следующей неделе после встречи постоянных представителей стран — членов ЕС.

О том, что в новый пакет санкций может войти отказ от российской нефти, 29 апреля со ссылкой на источники также сообщала The New York Times.

Евросоюз — крупнейший импортер российской нефти. В 2019 году почти две трети сырой нефти, ввозимой в ЕС, были из России.

Читайте также

«Наша нефть стала токсичным активом» Могут ли западные страны полностью отказаться от нефти из России? К чему это приведет? И что будет с российской экономикой?

Читайте также

«Наша нефть стала токсичным активом» Могут ли западные страны полностью отказаться от нефти из России? К чему это приведет? И что будет с российской экономикой?

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь