Bloomberg: в новый пакет санкций ЕС может войти запрет на покупку российской нефти
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Евросоюз планирует включить обязательство о полном отказе от российской нефти в шестой пакет санкций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Предполагается, что запрет на покупку начнет действовать в конце года, а до этого ограничения будут вводиться постепенно.
Помимо этого, по данным агентства, в рамках нового пакета санкций от SWIFT будут отключены еще несколько российских банков, в том числе «Сбер». ЕС также может ограничить работу облачных сервисов и покупку недвижимости россиянами.
Шестой пакет санкций может быть согласован уже на следующей неделе после встречи постоянных представителей стран — членов ЕС.
О том, что в новый пакет санкций может войти отказ от российской нефти, 29 апреля со ссылкой на источники также сообщала The New York Times.
Евросоюз — крупнейший импортер российской нефти. В 2019 году почти две трети сырой нефти, ввозимой в ЕС, были из России.