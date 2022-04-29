В даркнете и на «Авито» начали продавать доступ к Spotify и Netflix

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В апреле на разных онлайн-площадках в даркнете стали публиковать объявления о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium, и VPN-сервисам, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов «Лаборатории Касперского».

Стоимость таких аккаунтов начинается от 20 рублей. Цена зависит от продавца и длительности подписки: месяц, полгода или год. Также есть предложения с услугой продления аккаунтов.

«Коммерсант» обратил внимание, что такие объявления также есть на «Авито». Издание обнаружило около 60 объявлений о продаже доступа к Spotify (чаще всего продавцы предлагают присоединиться к зарубежному семейному аккаунту). Также есть объявления о доступе к Netflix и бесплатному VPN-сервису Windscribe. В компании «Авито» это не комментировали.

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«На одном из специализированных маркетплейсов» в рунете сейчас работают 57 продавцов аккаунтов Spotify, в феврале их было 70, сообщил один из основателей проекта StopPhish Юрий Другач. По его словам, некоторые продавцы за последний месяц подняли цены на подписки на 30%.

Глава департамента исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров считает, что до 40% подобных объявлений, размещенных в даркнете и на онлайн-досках объявлений, — мошеннические, «но проверить это можно, только купив товар».

После начала российского вторжения в Украину в России перестали работать многие зарубежные онлайн-сервисы, в том числе Netflix, Spotify, Megogo, Deezer.

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