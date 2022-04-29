Осужденному по делу «украинских диверсантов» Дмитрию Штыбликову дали 19 с половиной лет строгого режима по статье «госизмена»

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Южный окружной военный суд приговорил к 19 с половиной годам колонии строгого режима Дмитрия Штыбликова, ранее осужденного по одному из дел против .

В пресс-службе суда также заявили о назначении 13 лет строгого режима российскому офицеру Александру Облоге.

Проходили ли они по одному и тому же делу, не уточняется. Никаких подробностей об обвинениях в адрес Штыбликова и Облоги нет.

Приговор был вынесен еще 27 апреля, следует из сообщения представительства президента Украины в . Ведомство заявило, что считает его незаконным и «местью за проукраинскую позицию» Штыбликова.

В 2017 году Дмитрий Штыбликов заключил сделку со следствием и признал вину по делу о подготовке диверсий в Крыму. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. В ноябре 2021-го он должен был выйти на свободу, однако против него возбудили уголовное дело о госизмене и оставили под стражей.

Упоминаний дела против Александра Облоги «Медузе» к моменту публикации новости найти не удалось. Военнослужащий с таким именем упоминается на украинском сайте «Миротворец», где публикуют данные людей, которых авторы сайта считают угрозой национальной безопасности Украины.

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