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Международную Универсиаду 2023 года перенесут из Екатеринбурга

Источник: FISU

Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение перенести летнюю Универсиаду 2023 года из Екатеринбурга. Где именно она состоится, пока не сообщается.

Федерация также приостановила участие России и Беларуси в своих мероприятиях. Таким образом российские и белорусские спортсмены пропустят Универсиаду в китайском Чэнду, которая состоится с 26 июня по 7 июля.

Все ранее запланированные на 2022 год соревнования под эгидой FISU в России и Беларуси проводиться не будут.

Универсиада в Екатеринбурге должна была пройти с 8 по 19 августа 2023 года.

Обновлено. Руководитель дирекции Игр Александр Чернов утверждает, что Универсиада все-таки состоится в Екатеринбурге, но позже. «10–12 ноября в Брюсселе состоится исполком, на котором будет определена новая дата. Никто Универсиаду не отбирает», — заявил он телеканалу «Матч ТВ».

После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых спортсменов, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.

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