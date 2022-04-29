«Коммерсант»: Андрей Костин предложил присоединить к ВТБ еще два государственных банка — «Открытие» и РНКБ
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
Глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две кредитные организации, подконтрольные государству. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.
По информации издания, Костин предложил объединить ВТБ, «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). По словам неназванного источника газеты, президент России Владимир Путин уже одобрил это предложение. Также идею поддержал Банк России. В ЦБ и Минфине это не комментировали, во всех трех банках отказались от комментариев.
Источник «Коммерсанта» в правительстве РФ считает, что объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит «экономически и политически обоснованным». «Это позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг», — сказал собеседник издания.
В случае объединения трех банков, отмечает «Коммерсант», новая структура будет уступать Сбербанку по числу активов и количеству отделений. Их суммарные активы составляют 22,9 триллиона рублей по сравнению с 38,3 триллиона рублей у «Сбера». По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляет около двух тысяч офисов, тогда как у Сбербанка их более 13,2 тысячи.
У банков уже есть много общего. Так, «Открытием» руководит Михаил Задорнов, который в 2005-2018 годах возглавлял ВТБ24. РНКБ до присоединения Крыма к России был дочерней структурой Банка Москвы, который на тот момент уже входил в группу ВТБ.
ВТБ занимает второе место по числу активов среди российских банков, «Открытие» находится на восьмом месте, а РНКБ — на 31-м. Все три банка находятся под санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.
РНКБ стал первым российским банком, начавшим работу в Крыму после присоединения полуострова к России; санкции в отношении него ввели в 2014-2015 годах. ВТБ и «Открытие» попали под санкции ЕС и США в 2022 году после начала войны в Украине.