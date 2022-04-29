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Глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением объединить в общую группу с банком еще две кредитные организации, подконтрольные государству. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на источники.

По информации издания, Костин предложил объединить ВТБ, «Открытие» и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ). По словам неназванного источника газеты, президент России Владимир Путин уже одобрил это предложение. Также идею поддержал Банк России. В ЦБ и Минфине это не комментировали, во всех трех банках отказались от комментариев.

Источник «Коммерсанта» в правительстве РФ считает, что объединение государственных финансовых активов на базе сильного игрока выглядит «экономически и политически обоснованным». «Это позволит оптимизировать расходы бюджета по стабилизации банковского сектора и одновременно сохранить конкурентный рынок финансовых услуг», — сказал собеседник издания.

В случае объединения трех банков, отмечает «Коммерсант», новая структура будет уступать Сбербанку по числу активов и количеству отделений. Их суммарные активы составляют 22,9 триллиона рублей по сравнению с 38,3 триллиона рублей у «Сбера». По данным ЦБ, общая сеть отделений ВТБ, «Открытия» и РНКБ составляет около двух тысяч офисов, тогда как у Сбербанка их более 13,2 тысячи.

ВТБ занимает второе место по числу активов среди российских банков, «Открытие» находится на восьмом месте, а РНКБ — на 31-м. Все три банка находятся под санкциями Евросоюза, США и ряда других стран.

РНКБ стал первым российским банком, начавшим работу в Крыму после присоединения полуострова к России; санкции в отношении него ввели в 2014-2015 годах. ВТБ и «Открытие» попали под санкции ЕС и США в 2022 году после начала войны в Украине.

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