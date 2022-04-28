В Волгоградской области 11-летнего ребенка поставили на профилактический учет за «дискредитацию» российской армии в соцсетях

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В городе Камышин Волгоградской области полиция поставила на профилактический учет 11 летнего школьника, который, как утверждается, распространял в соцсети информацию, направленную на «дискредитацию» российских вооруженных сил. На сообщение местного издания «Инфокам» обратила внимание .

Решение об этом было принято после проверки полицейскими соцсетей в рамках областного оперативно-профилактического мероприятия «Твой Выбор», которое проводилось в регионе с 14 по 22 апреля.

Какие публикации ребенка вызвали претензии полиции, не уточняется.

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На сайте МВД по Волгоградской области сообщается, что мероприятия были направлены на «нейтрализацию попыток вовлечения несовершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность, а также в незаконные массовые акции».

За неделю полицейские провели более двух тысяч лекций и бесед, 1466 проверок семей, стоящих на учете, и составили 46 административных протоколов, в том числе 21 — в отношении несовершеннолетних. Двоих подростков поместили в центр временного содержания за совершение преступлений и правонарушений. Каких именно, не уточняется.

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