В Ишиме в Тюменской области загорелся торговый центр. Пожар распространился на площади пять тысяч квадратных метров

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В городе Ишим Тюменской области произошел сильный пожар в торговом центре «Гагаринский».

В администрации города сообщили, что загорелась крыша здания. Причины пожара пока неясны, огонь распространился на площади 4,8 тысячи квадратных метров.

В МЧС подчеркнули, что находившиеся в ТЦ люди были эвакуированы еще до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

Сейчас огонь тушат 43 человека и десять единиц техники.

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