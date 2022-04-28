В Ишиме в Тюменской области загорелся торговый центр. Пожар распространился на площади пять тысяч квадратных метров
Источник: ТАСС
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».
В городе Ишим Тюменской области произошел сильный пожар в торговом центре «Гагаринский».
В администрации города сообщили, что загорелась крыша здания. Причины пожара пока неясны, огонь распространился на площади 4,8 тысячи квадратных метров.
В МЧС подчеркнули, что находившиеся в ТЦ люди были эвакуированы еще до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших на данный момент нет.
Сейчас огонь тушат 43 человека и десять единиц техники.