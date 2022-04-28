Google оштрафовали на три миллиона рублей за клип Моргенштерна с «пропагандой наркотиков»

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за отказ удалить с YouTube клип Моргенштерна «Розовое вино — 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

Google был признан виновным по административной статье о неудалении запрещенного контента (часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ).

Иск против Google подал Роскомнадзор. Основанием для иска стало решение Зюзинского районного суда Москвы, который в июне 2021 года усмотрел в клипе пропаганду наркотиков.

Сам Моргенштерн из-за «пропаганды наркотиков» в клипах «Розовое вино — 2» и «Family» в июне 2021 года был оштрафован на 100 тысяч рублей.

Осенью 2021 года глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн «торгует наркотиками в социальных сетях». После этого рэпер покинул Россию.

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