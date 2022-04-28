Бывшего губернатора Сахалина осудили на 15 лет за коррупцию. Он уже отбывает 13-летний срок

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Суд в Южно-Сахалинске приговорил бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина к 15 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей по делу о коррупции, сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, в 2014 году Хорошавин и участники организованной им группы получили 100 миллионов рублей от людей, которые планировали выставить свои кандидатуры на выборах депутатов гордумы Южно-Сахалинска.

Вместе с Хорошавиным по этому делу проходил бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, он получил девять лет колонии строгого режима. Еще два предполагаемых подельника Хорошавина были объявлены в международный розыск.

Хорошавин не признал вину. В своем последнем слове, с которым он выступил в феврале 2022 года, бывший чиновник заявил, что «не совершал этих преступлений, никакой ОПГ не было, никаких взяток не было, прошу оправдать».

В 2018 году Александра Хорошавина осудили по делу о получении взяток от бизнесменов. Ему назначили 13 лет лишения свободы и штраф в размере 500 миллионов рублей. Вместе с Хорошавиным были осуждены несколько его подчиненных.

Хорошавин возглавлял Сахалинскую область в 2007-2015 годах.

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