Российский Минфин оценил дефицит бюджета на 2022 год в 1,6 триллиона рублей

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Дефицит бюджета России в 2022 году составит как минимум 1,6 триллиона рублей, его будут компенсировать из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Все доходы, которые мы соберем, пойдут на расходы. Хватит этих денег на расходы? В условиях предоставленных отсрочек по страховым взносам — не хватит. Чем замещать эти выпадающие доходы у государственных внебюджетных фондов? Деньгами федерального бюджета. Где взять деньги федеральному бюджету? В Фонде национального благосостояния (ФНБ)», — цитирует «Интерфакс» слова главы Минфина.

То есть эти объемы отсрочки 1,1 триллиона и 540 миллиардов рублей во втором и третьем квартале будут компенсированы дополнительными расходами в текущем году из федерального бюджета государственным внебюджетным фондам. Вот это первый объем, который потребует увеличения дефицита бюджета.

Силуанов также не исключил падения добычи нефти в России на 17% в 2022 году.

По словам министра, итоговый размер дефицита бюджета «будет зависеть от мер антикризисного реагирования правительства» и мер поддержки, которые еще могут потребоваться российской экономике. Силуанов выразил надежду, что основные меры уже приняты.

Закон о бюджете на 2022 год предусматривал профицит в размере 1,3 триллиона рублей (1% к ВВП), в 2023-м — профицит в 299 миллиардов рублей (0,2% к ВВП), в 2024-м — дефицит в 522,7 миллиарда рублей (0,3% к ВВП).

В начале апреля, уже после начала войны в Украине, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в 2022 году бюджет России ожидает нулевой профицит.

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