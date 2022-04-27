CNN получил видео, снятое в середине марта в Буче. Оно показывает российские войска и тела убитых на улицах города

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В распоряжении телеканала CNN оказалась съемка с дрона города Буча в Киевской области, сделанная, когда в нем находились российские войска. Телеканал сообщает, что ему удалось верифицировать видеозапись и установить, что она была сделана 12-13 марта. Источник, предоставивший запись, CNN не раскрывает по соображениям безопасности. Само видео телеканал пока не публикует, но показывает кадры из него.

На записи видны тела убитых, лежащие на улицах города, и российские военные и техника. В кадр, в частности, попали несколько тел убитых, которые лежат на том же месте, что и на видео, которое появилось ранее, но было сделано позже -1 апреля. На одном из фрагментов записи российские военные находятся на той же улице, где лежат тела погибших.

CNN обратилось за комментарием в Минобороны РФ, но ответа не получило. Российская сторона отрицает причастность к убийствам в Буче, в частности, заявляя, что они погибли после того, как военнослужащие покинули этот населенный пункт. Минобороны РФ утверждает, что российские войска вышли из Бучи 30 марта.

7 апреля «Медуза» публиковала видео, сделанные в Буче с 23 по 30 марта 2022 года. На этой съемке также были тела убитых на улицах в Буче в тех же местах, которые 1 и 2 апреля 2022 года, после отступления из города российских войск, украинские полицейские и журналисты сняли с земли на видео и фото.