В Ульяновской области мужчина убил двух детей в детском саду и покончил с собой

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В поселке Вешкайма Ульяновской области мужчина открыл стрельбу в детском саду, убив двоих детей и нянечку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. После этого нападавший покончил с собой.

Представитель администрации Ульяновской области подтвердил «Интерфаксу» «акт стрельбы и факт наличия четырех тел ».

Согласно сообщению Baza, среди погибших нет взрослых — канал пишет, что преступник ранил двух сотрудниц детского сада. По данным обоих изданий, вооруженный мужчина вошел в садик во время тихого часа.

Baza утверждает, что в учреждении не было охранника.