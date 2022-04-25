Россия выслала 40 немецких дипломатов
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Россия высылает 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД РФ.
Соответствующая нота была вручена послу Германии в России Гезе Андреасу фон Гайру. Высылка стала ответом на аналогичные действия Берлина.
Германия объявила 30 сотрудников посольства России персонами нон-грата 4 апреля. Глава МИД страны Анналена Бербок заявила, что они «ежедневно работали против свободы и единения общества». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это «злобным актом немецкой политической машины».
С начала войны в Украине из западных стран в общей сложности были высланы более 400 российских дипломатов. Москва обычно отвечает на такие высылки зеркальными мерами.