Россия выслала 40 немецких дипломатов

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Россия высылает 40 сотрудников посольства Германии, сообщает МИД РФ.

Соответствующая нота была вручена послу Германии в России Гезе Андреасу фон Гайру. Высылка стала ответом на аналогичные действия Берлина.

Германия объявила 30 сотрудников посольства России персонами нон-грата 4 апреля. Глава МИД страны Анналена Бербок заявила, что они «ежедневно работали против свободы и единения общества». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала это «злобным актом немецкой политической машины».

С начала войны в Украине из западных стран в общей сложности были высланы более 400 российских дипломатов. Москва обычно отвечает на такие высылки зеркальными мерами.

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