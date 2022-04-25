Путин объявил в России «десятилетие науки и технологий»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы «десятилетием науки и технологий». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Основными задачами десятилетия в указе названы:

Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.

Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.

Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ.

Указ предусматривает создание специального Координационного комитета, который будет курировать основные этапы программы.

Предыдущий 2021 год также был объявлен в России «годом науки и технологий».

Читайте также

«Было ощущение, что в России можно заниматься наукой мирового уровня. Оно формировалось 30 лет, но теперь исчезнет — уже исчезло» Ученые рассказывают о том, что будет с российской наукой из-за войны

Читайте также

«Было ощущение, что в России можно заниматься наукой мирового уровня. Оно формировалось 30 лет, но теперь исчезнет — уже исчезло» Ученые рассказывают о том, что будет с российской наукой из-за войны

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь