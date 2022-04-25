Путин объявил в России «десятилетие науки и технологий»
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Президент России Владимир Путин объявил 2022-2031 годы «десятилетием науки и технологий». Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
Основными задачами десятилетия в указе названы:
- Привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок.
- Содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны.
- Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан РФ.
Указ предусматривает создание специального Координационного комитета, который будет курировать основные этапы программы.
Предыдущий 2021 год также был объявлен в России «годом науки и технологий».