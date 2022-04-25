«Коммерсант»: VK попросила министерство цифрового развития найти «десятки тысяч серверов» на фоне дефицита иностранной техники

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VK направила министерству цифрового развития РФ письмо с просьбой помочь с закупкой «десятков тысяч серверов», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве. По его словам, компания не может купить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, которая нужна для текущей работы и масштабирования.

В министерстве подтвердили, что получили письмо. Там отметили, что при участии Минпромторга «принимают меры по обеспечению госсектора и коммерческих компаний достаточным объемом российской вычислительной техники, которая отвечает самым высоким требованиям».

В Минпромторге, в свою очередь, «не видят причин для нагнетания обстановки» на рынке вычислительной техники. В VK в комментарии газете заверили, что у компании «есть необходимый резерв мощностей для обеспечения бесперебойной работы сервисов на продолжительный период».

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Сейчас в России фактически нельзя купить коммерческие партии нового оборудования, рассказал источник газеты на рынке операторов центров обработки данных. На вторичном рынке его тоже нет — подержанную технику, заявил собеседник «Коммерсанта, раскупили в начале марта, несмотря на «заоблачные цены».

Участники рынка, опрошенные изданием, сообщили, что запасы российских производителей вычислительной техники также на исходе.

США, страны Евросоюза и их партнеры ввели жесткие санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину. Ограничения среди прочего затронули экспорт передовых полупроводников и высокотехнологичной электроники. На фоне санкций многие производители компьютерного оборудования объявили, что уходят из России.

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