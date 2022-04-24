ОБСЕ заявила о похищении своих сотрудников в Донбассе
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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сообщила, что добивается освобождения сотрудников специальной мониторинговой миссии в Украине, которых задержали в Донбассе.
«ОБСЕ крайне обеспокоена из-за того, что в Донецке и Луганске задержали несколько членов специальной мониторинговой миссии. ОБСЕ использует все доступные каналы, чтобы содействовать освобождению своих сотрудников», — сказано в заявлении организации, которое цитирует Reuters.
В конце марта Россия заблокировала продление миссии ОБСЕ в Украине, с 1 апреля она прекратила свою работу, которую вела в зоне конфликта в Донбассе с 2014 года.
После этого в ДНР и ЛНР запретили работу миссии ОБСЕ и потребовали, чтобы сотрудники организации покинули территорию самопровозглашенных республик до конца апреля. В ЛНР также говорили, что задержали двоих сотрудников миссии ОБСЕ по подозрению в государственной измене.