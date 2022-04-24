Биржа Nasdaq прекратит работать с российскими резидентами

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Биржи Nasdaq в США и странах Северной Европы «прекратят работу в России» с 29 апреля. Об этом в письме клиентам сообщил датский брокер Saxo Bank.

Как отмечается в письме, это приведет «к прекращению доступа к биржам для резидентов России».

Российские клиенты, сообщили в Saxo Bank, не будут иметь доступа к рыночным данным с Nasdaq, а также не смогут продолжать совершать сделки на этой бирже — в том числе закрывать уже открытые позиции онлайн (это все еще можно будет сделать, напрямую обратившись к брокеру).

Биржа Nasdaq, основанная в 1971 году, специализируется на акциях высокотехнологичных компаний. Она является одной из ключевых американских площадок наряду с Нью-Йоркской фондовой биржей.

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