Турция объявила о закрытии неба для российских самолетов, направляющихся в Сирию
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Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу, передает The Daily Sabah.
По его словам, Турция выдавала разрешения России каждые три месяца и действие последнего закончилось к апрелю. С тех пор полеты, по словам министра, прекратились.
С чем связано решение Турции не обновлять разрешение, в сообщении The Daily Sabah не поясняется.
Турция не присоединилась к западным санкциям против России, введенным из-за вторжения в Украину. При этом страна несколько раз выступала посредником в переговорах между Украиной и Россией.