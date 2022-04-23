Турция объявила о закрытии неба для российских самолетов, направляющихся в Сирию

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавошоглу, передает The Daily Sabah.

По его словам, Турция выдавала разрешения России каждые три месяца и действие последнего закончилось к апрелю. С тех пор полеты, по словам министра, прекратились.

С чем связано решение Турции не обновлять разрешение, в сообщении The Daily Sabah не поясняется.

Турция не присоединилась к западным санкциям против России, введенным из-за вторжения в Украину. При этом страна несколько раз выступала посредником в переговорах между Украиной и Россией.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь