«Коммерсант»: в ведомствах появятся заместители по информационно-политической работе. Они займутся системой внутренних коммуникаций и разъяснением «сигналов» Кремля

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Администрация президента России рекомендовала внедрить в федеральных министерствах, ведомствах и госкомпаниях должности заместителей руководителей по информационно-политической работе. Об этом рассказали источники «Коммерсанта».

По словам собеседников газеты, идея единой системы заместителей глав ведомств по информационно-политической работе появилась после выборов в Госдуму в 2021 году. Тогда представители АП говорили, что в некоторых ведомствах обнаружились «проблемы с лояльностью к действующему курсу власти» и что государство должно вернуться к советской практике формирования «единого смыслового и информационного поля в ведомствах». Об идее вспомнили в условиях войны в Украине, отмечает издание.

О том, что в скором времени у министров появятся заместители по информационно-политической работе, сотрудники АП заявили на семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике в начале апреля, узнал «Коммерсант». О скорой реализации идеи слышал источник газеты в АП.

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Говоря о работе таких заместителей, источники издания использовали слова «политруки» и «кадровики». По словам одного из собеседников, работа этих сотрудников не будет сводиться только к проведению политинформаций. Они также должны выстроить для других работников ведомств систему внутренних коммуникаций как в ряде крупных компаний.

«Через такую систему сотрудникам всех уровней будут разъяснять как цели и задачи в их сфере, так и общегосударственную политику, а в нужный момент через нее же будут доводиться и нужные для Кремля „сигналы“», — пишет «Коммерсант».

Вводить специальные ставки для таких сотрудников не планируется. Обязанности по информационно-политической работе намерены закрепить за кем-то из действующих заместителей. Как поясняют источники газеты, в некоторых ведомствах и компаниях подобная работа уже велась, но автономно. Теперь Кремлю важно выстроить ее в единую систему, координируемую из АП, говорят они.

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