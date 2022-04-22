Петербургские единороссы запустили телеграм-бота для приема «сигналов о фейках»

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Отделение партии «Единая Россия» в Петербурге запустило в мессенджере Telegram чат-бота «для приема сигналов о фейковых сообщениях». Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения.

«Сигналы петербуржцев, обнаруживших лживую информацию, оформят в депутатские запросы и направят в Роскомнадзор… Единороссы проконтролируют, чтобы надзорное ведомство дало оценку всем фактам распространения фейков, обнаруженным горожанами», — говорится в сообщении.

В бот можно пожаловаться на «фейки» в соцсетях или СМИ. Для создания обращения пользователя попросят сообщить свое полное имя и электронную почту. Затем бот предложит автору жалобы ввести текст обращения и прикрепить фотографии или скриншоты в подтверждение его слов.

Секретарь петербургского отделения «Единой России» Сергей Боярский, комментируя создание бота, заявил, что в партию «поступает существенное количество жалоб на фейковые новости», но их «распространители остаются безнаказанными».

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Через неделю после российского вторжения в Украину в России ввели административную и уголовную ответственность за «дискредитацию использования российских войск» и распространение «заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил РФ». Наказание по новым статьям 20.3.3 КоАП и 207.3 УК — от штрафов до 15 лет лишения свободы. К середине апреля, по данным правозащитников и СМИ, по всей России завели 610 дел о «дискредитации» и 32 дела о «фейках».

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