Нидерланды намерены отказаться от российского газа и нефти до конца 2022 года

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Правительство Нидерландов приняло решение отказаться от импорта российских энергоносителей — газа, нефти и угля — до конца 2022 года, сообщает De Telegraaf.

С таким заявлением выступили министр по вопросам климата и энергетической политики Роб Йеттен и госсекретарь по делам горнодобывающей промышленности Нидерландов Ханс Вийлбриф.

Чтобы отказаться от российских энергоносителей, правительство «намерено сфокусироваться на энергосбережении, устойчивой энергетике и импорте энергоресурсов из других стран».

Нидерланды, как и остальные страны ЕС, прекратят импорт угля из России не позднее 11 августа 2022 года — ранее Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России запретил его импорт.

Власти Нидерландов также намерены «как можно скорее» отказаться от импорта российской нефти. Для этого правительство попросило Еврокомиссию изучить, «как Европа может постепенно отказаться от закупок российской нефти».

До начала войны в Украине Нидерланды, по данным статистического управления страны, занимали шестое место в мире по объему импорта товаров из России. Значительная доля этого импорта (87%) приходится на ископаемое топливо, причем больше половины — сырая нефть, а остальное — природный газ и нефтепродукты. В 2021 году Нидерланды в целом импортировали из России товаров на 18,4 миллиарда евро.

По данным Международного энергетического агентства за 2020 год, которые приводит «Би-би-си», Нидерланды занимают пятое место среди стран-импортеров российского газа — после Германии, Италии, Беларуси и Турции. На долю России, как отмечает De Telegraaf, приходится около 15% потребляемого в Нидерландах газа.

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