Ведущий «Сто к одному» извинился за «неуместное веселье» во время войны. Все выпуски передачи пропали с ютьюба

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С ютьюба оказались удалены все выпуски выходящей на «России 1» телепередачи «Сто к одному», после того как ее ведущий Александр Гуревич выступил против войны.

Гуревич опубликовал свое заявление в комментариях под одним из выпусков «Сто к одному» в официальном ютьюб-канале передачи еще месяц назад, но внимание на это журналисты обратили только сейчас. Гуревич, в частности, написал, что у его семьи есть украинские корни, и отметил, что считает невозможным «веселиться и шутить» в условиях войны.

Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе, а, возможно, отказался бы от участия в нашей развлекательной программе.

Гуревич подчеркнул, что все выпуски были записаны еще до начала боевых действий и извинился перед теми, кто считает «совершенно неуместным» выход в эфир передачи развлекательного характера.

Сейчас все выпуски «Сто к одному» удалены с официального канала передачи на ютьюбе, причины этого неизвестны. Выпуск с антивоенным комментарием ведущего все еще доступен по прямой ссылке.

Шоу «Сто к одному» выходит на «России 1» с 1998 года. Гуревич является бессменным ведущим программы.

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