В Киргизии попросили не надевать на 9 мая военную форму с буквой Z — чтобы не разжигать межнациональную рознь
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Жителям Киргизии рекомендовали во время празднования Дня Победы не надевать военную форму и костюмы с символом Z, поскольку они «способствуют разжиганию межнациональной розни». Об этом говорится в обращении на сайте государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана.
Органы национальной безопасности призывают организаций по прокату карнавальных костюмов не сдавать на прокат способствующих к разжиганию межнациональной розни военную форму и костюмы с символом «Z», а также горожан не надевать указанную форму в шествии «Бессмертный полк», который пройдет 9 мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Ведомство также предупредило «об ответственности за действия, направленные на разжигание межнациональной розни».
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Буквы Z и V первоначально появились на российской военной технике, которая участвует в боевых действиях в Украине. Затем российские власти и пропаганда стали использовать эти буквы для демонстрации поддержки вторжения в Украину. В Украине и Молдавии символы Z и V уже запрещены на законодательном уровне.