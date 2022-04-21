Конгресс США эвакуировали из-за подозрительного самолета. Это оказался борт с парашютистами американской армии
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Из комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме в Вашингтоне, где заседает Конгресс США, вечером 20 апреля эвакуировали весь персонал. Об этом сообщила в твиттере полиция Капитолия.
Причиной эвакуации стал самолет, который находился вблизи Капитолия и мог потенциально представлять угрозу, пишет NBC News со ссылкой на электронное письмо полиции в адрес сотрудников Капитолия.
Самолет, как выяснилось позже, перевозил членов парашютного отряда армии США «Золотые рыцари». Отряд прилетел с военной базы в штате Мэриленд на стадион Nationals Park в Вашингтоне, чтобы выступить перед бейсбольным матчем, сообщает Associated Press.
По информации Reuters, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что произошедшее стало результатом «грубой и пугающей ошибки» Федерального управления гражданской авиации США, которое не предупредило полицию Капитолия о самолете с парашютистами.
NBC News пишет со ссылкой на два источника в полиции Капитолия, что инцидент произошел из-за недопонимания между полицейскими и организаторами предматчевых мероприятий на стадионе Nationals Park.