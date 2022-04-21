Конгресс США эвакуировали из-за подозрительного самолета. Это оказался борт с парашютистами американской армии

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Из комплекса правительственных зданий на Капитолийском холме в Вашингтоне, где заседает Конгресс США, вечером 20 апреля эвакуировали весь персонал. Об этом сообщила в твиттере полиция Капитолия.

Причиной эвакуации стал самолет, который находился вблизи Капитолия и мог потенциально представлять угрозу, пишет NBC News со ссылкой на электронное письмо полиции в адрес сотрудников Капитолия.

Самолет, как выяснилось позже, перевозил членов парашютного отряда армии США «Золотые рыцари». Отряд прилетел с военной базы в штате Мэриленд на стадион Nationals Park в Вашингтоне, чтобы выступить перед бейсбольным матчем, сообщает Associated Press.

Приземление парашютистов из отряда «Золотые рыцари» на стадион Nationals Park

По информации Reuters, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что произошедшее стало результатом «грубой и пугающей ошибки» Федерального управления гражданской авиации США, которое не предупредило полицию Капитолия о самолете с парашютистами.

NBC News пишет со ссылкой на два источника в полиции Капитолия, что инцидент произошел из-за недопонимания между полицейскими и организаторами предматчевых мероприятий на стадионе Nationals Park.

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