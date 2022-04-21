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Госдума переназначила Набиуллину на пост главы ЦБ еще на пять лет. Bloomberg писал, что после начала войны она хотела уйти, но ее не отпустил Путин

Источник: РБК

Госдума переназначила Эльвиру Набиуллину главой Центробанка. Ее полномочия будут действовать до 2027 года.

За переназначение проголосовали 338 депутатов («Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди»), против — 83 (КПРФ, «Справедливая Россия — За правду»).

Набиуллина, выступая в Думе после голосования, выразила уверенность, что Центробанк сможет «пройти этот сложный период и решить задачи, чтобы страна жила лучше и жили лучше люди».

Набиуллина занимает пост главы ЦБ с 2013 года, новый срок будет для нее третьим — последним, предусмотренным законодательством.

В конце марта Bloomberg писал, что Набиуллина просила об отставке после начала войны в Украине, но президент РФ Владимир Путин отклонил ее просьбу. В ЦБ эту информацию отрицали.

Путин внес кандидатуру Набиуллиной в Думу 18 марта, за три месяца до окончания текущего срока ее полномочий.

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