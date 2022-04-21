Чубайс ушел из совета директоров АФК «Система». Месяц назад он уехал из России

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Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс покинул составы советов директоров и ее портфельной компании АО «Электрозавод». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АФК «Система».

Как пояснили в пресс-службе, Чубайс ушел по собственному желанию.

Чубайс вошел в совет директоров АФК «Система» в июне 2020 года, АО «Электрозавод» — в марте 2021 года.

В конце марта Чубайс покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Как писал Bloomberg, Чубайс объяснил это несогласием с войной в Украине и уехал из России.

В середине апреля глава «Роснано» Сергей Куликов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить работу компании за 2010-2020 годы, когда ее возглавлял Чубайс.

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