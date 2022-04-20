Объявлены лауреаты премии «Золотая маска»

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Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» прошла 20 апреля в онлайн-формате. Трансляция шла на странице премии во «ВКонтакте». Вот некоторые победители:

Лучший драматический спектакль большой формы — «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего (БДТ имени Товстоногова);

Лучший драматический спектакль малой формы — «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина (Александринский театр);

Лучший драматический режиссер — («Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко»);

Лучшая драматическая актриса — Анна Блинова («Нана», Александринский театр);

Лучший драматический актер — Евгений Цыганов («Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко»);

Лучшая опера — «Саломея» (Большой театр);

Лучший балет — «Чайка» (Большой театр);

Лучшая оперетта-мюзикл — «Антигона» (пермский Театр-Театр).

Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

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