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Объявлены лауреаты премии «Золотая маска»

Источник: «Золотая маска»

Церемония вручения театральной премии «Золотая маска» прошла 20 апреля в онлайн-формате. Трансляция шла на странице премии во «ВКонтакте». Вот некоторые победители:

  • Лучший драматический спектакль большой формы — «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» Андрея Могучего (БДТ имени Товстоногова);
  • Лучший драматический спектакль малой формы — «Товарищ Кисляков» Андрея Калинина (Александринский театр);
  • Лучший драматический режиссер — Дмитрий Крымов («Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко»);
  • Лучшая драматическая актриса — Анна Блинова («Нана», Александринский театр);
  • Лучший драматический актер — Евгений Цыганов («Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция», театр «Мастерская П.Н. Фоменко»);
  • Лучшая опера — «Саломея» (Большой театр);
  • Лучший балет — «Чайка» (Большой театр);
  • Лучшая оперетта-мюзикл — «Антигона» (пермский Театр-Театр).

Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

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