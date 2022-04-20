Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия больше не доверяет участникам переговоров с украинской стороны.

«Здесь уже не то, что „доверяй и проверяй“ — здесь просто „проверяй“, потому что доверия к этим людям давно уже нет», — сказала Захарова в эфире «России 24», сообщает ТАСС.

По словам Захаровой, о проведении переговоров просила украинская сторона, а Россия «не отказала в этой просьбе». «Дальше начался, как всегда, в прямом и переносном смысле цирк со стороны киевского режима: то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют», — заявила официальный представитель МИД РФ, добавив, что в России были готовы к тому, что Украина в ходе переговоров поведет себя непоследовательно.

По мнению Захаровой, такой ход переговоров свидетельствует о том, что «режим несамостоятельный, им управляют», а переговоры «используются как отвлекающий маневр».

Во время войны к заявлениям представителей конфликтующих сторон следует относиться с осторожностью. Проверить информацию, которую они распространяют, оперативно невозможно.

Читайте также

«Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО» Интервью Михаила Подоляка — советника главы офиса Зеленского — о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией

Читайте также

«Нас больше не устраивает старая система безопасности, где доминирующую роль играло НАТО» Интервью Михаила Подоляка — советника главы офиса Зеленского — о том, есть ли сдвиг в переговорах с Россией

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь