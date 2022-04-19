Российские банки столкнулись с нехваткой валюты после возобновления ее продажи

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18 апреля, в первый день возобновления продажи наличной валюты, ее не оказалось в отделениях крупных банков, сообщает газета «Коммерсант», чьи журналисты обошли банки в разных районах Москвы.

Валюты не было в отделениях таких компаний, как Сбербанк, ВТБ, «ФК Открытие», Росбанк, Альфа-банк, РСХБ, Совкомбанк, «Зенит» и Юникредит-банк. В одних банках говорили, что валюта появится после 20 апреля, в других — что на следующей неделе. В большинстве отделений не работали табло с курсами валют. В Сбербанке сказали, что валюту могут купить только премиальные клиенты.

В отделениях небольших банков и отдельных обменных пунктах к продаже была доступна валюта в объеме до 1000 долларов. При этом курс был на 25% выше биржевого: доллар — около 100 рублей, евро — 110 рублей. Для сравнения: на Московской бирже 18 апреля за доллар предлагали от 78,7 до 81 рубля, за евро — от 81,4 до 86 рублей.

«Коммерсант» отмечает, что журналисты не заметили ажиотажного спроса на покупку валюты: в десяти отделениях банков они встретили только двух клиентов, которые интересовались в кассах покупкой валюты. В крупном банке изданию сообщили, что спрос на наличные доллары и евро 18 апреля был «невысоким».

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С 18 апреля Центробанк РФ разрешил российским банкам продавать наличную валюту населению. Банкам позволили продавать только ту валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля.

После начала войны в Украине на фоне падения курса российского рубля в России ввели жесткие валютные ограничения. С 9 марта по 9 сентября россияне могут снять со своих счетов или вкладов лишь до 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Кроме того, экспортеров обязали продавать большую часть валютной выручки. Эти ограничения привели к укреплению рубля.

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